Джон Бон Джоуви е с коронавирус

Американският рок музикант Джон Бон Джоуви отмени участие в Маями Бийч, Флорида в последния момент заради положителен тест за коронавирус. Това съобщи местният телевизионен канал 7News.

В събота вечер, когато публиката се събрала в залата, бе обявено, че Бон Джоуви няма да може да пее, тъй като резултатът от теста му за коронавирус е положителен.

Джон Бон Джоуви участва в набирането на средства за кампанията на Кори Букър за президент на САЩ

Музикантът е ваксиниран и се чувства страхотно, съобщиха по-късно от групата. Въпреки това Бон Джоуви е решил да не подлага публиката си на риск и да не излиза на сцената.

Всички останали членове на групата са с отрицателни тестове. Така бандата излезе на сцената без вокалист.

Групата Бон Джоуви е основана през 1983 г. в Ню Джърси, е кръстена на лидера и вокалист Джон Бон Джоуви. Дискографията на рокаджиите включва 15 студийни албума, последният от които излезе миналата година. През 2018 г. групата беше въведена в Залата на славата на рокендрола в Кливланд, Охайо.

