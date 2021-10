Почина един от първите стендъп комици в света

Морт Сал, смятан масово за баща на съвременната политическа сатира и един от първите стендъп комици в света, е починал на 94-годишна възраст, съобщават Асошиейтед прес и Ройтерс, позовавайки се на "Ню Йорк таймс" и "Вашингтон пост".

Вестниците цитират Луси Мърсър - близка приятелка на комика, която казва, че Сал е починал "мирно" в дома си близо до Сан Франциско. По думите ѝ причината за кончината му е "старост", предава БТА.

Счита се, че Морт Сал е оказал влияние върху комици като Джордж Карлин, Уди Алън и Джонатан Уинтърс. Сред приятелите му е и друг "разбивач на комедийни калъпи", Лени Брус, който беше известен със своята открита, свободна и критична форма на комедия, включваща дори вулгарност.

Неговият "Mort Sahl at Sunset", издаден през 1955 г., става първият стендъп комедиен албум. Три години по-късно комикът вече има шоу на Бродуей.

One of the funniest men who ever lived and a pioneer of stand up comedy. https://t.co/jUYIwijrQ6