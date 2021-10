Отложиха филм с Алек Болдуин заради трагичния инцидент

© Getty Images (архив)

Излизането на документален филм с актьора Алек Болдуин в ролята на разказвач беше отложено заради трагичния инцидент на снимачната площадка на продукцията "Rust", предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Flint: Who Can You Trust?" трябваше да тръгне в САЩ този петък. Филмът е посветен на водната криза от 2014 г. в град Флинт, щата Мичиган.

"Отложихме излизането по кината и онлайн на продукцията след скорошните трагични събития от уважение", заяви режисьорът й Антъни Бакстър. Той подчерта, че ще бъде обявена нова дата за пускането на документалния филм, тъй като е важно да бъде публично разказана историята на жителите на град Флинт.

По време на снимките на "Rust" в края на миналата седмица актьорът Алек Болдуин с реквизитен пистолен уби операторка и рани режисьор. В ход е разследване на тежкия инцидент, няма предявени обвинения.

