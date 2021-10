Буря предизвика наводнения и кални свлачища в Калифорния

Силна буря наводни пътища, събори дървета и електрическо стълбове и причини кални свлачища в райони на американския щат Калифорния, които напоследък пострадаха от горски пожари, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Националната метеорологична служба предупреди, че са възможни рекордни дъждове.

Метеоролозите очакват до 25 сантиметра дъжд по Западното крайбрежие на САЩ.

Ветрове със скорост над 80 километра в час връхлетяха Сан Франциско и предизвикаха прекъсвания на електричеството около Сакраменто.

Съобщено беше за наводнения в района на Санфранциския залив.

Властите затвориха щатски път в окръг Бют заради кални свлачища.

A strong storm system is heading our way into Central California, according to the National Weather Service in Hanford. The wind is kicking up, too! Check out footage from right outside Kettleman City (Video: Donnette Silva-Carter) https://t.co/DmI3CWpDh9 pic.twitter.com/tZTlra8cuo