Алек Болдуин уби операторка по време на снимки

Американският актьор Алек Болдуин стреля с реквизитен пистолет по време на снимки, уби операторката Халина Хътчинс и рани режисьора Джел Соуза, съобщиха осведомителните агенции, цитирайки шерифството на окръг Санта Фе.

Това се е случило при снимането край град Санта Фе на уестърна "Rust". Болдуин е и продуцент на филма, в който играе.

Cinematographer Halyna Hutchins was killed in an incident involving a prop gun on the set of “Rust,” an Alec Baldwin film that was shooting in New Mexico on Thursday. https://t.co/7Xybp84H8M pic.twitter.com/3gz6pDvePz