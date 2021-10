Родители антиваксъри починаха от COVID-19 и оставиха след себе си пет деца

Неваксинирани съпрузи от Вирджиния, САЩ, починаха от коронавирус в рамките на две седмици, оставяйки след себе си пет деца, съобщава Yahoo News.

Роднините на Кевин и Мисти Митчем са ги увещавали да се ваксинират, но двойката е отказвала. След 17 години брак те оставят четири деца, като Кевин има син и внук от предишна своя връзка.

Братът на Кевин споделя, че миналия месец брат му е имал кашлица, отишъл на лекар и се върнал у дома с предписаното лекарство. Няколко дни по-късно е дал позитивен резултат на теста за COVID-19 и му било препоръчано да стои вкъщи и да почива. След още няколко дни съпругата му Мисти, която е диабетичка, се разболяла и влязла в болница.

Жената веднага е поставена на кислород, а бъбреците й са функционирали само с 50% от възможностите си. На следващия ден в болница е приет и съпругът ѝ.

Неваксинирани бременни са най-тежките случаи на COVID-19 на Острова

Мисти умира на 23 септември на 46-годишна възраст. Само няколко дни след първите симптоми на коронавирус.

Съпругът ѝ Кевин умира на 8 октомври на 48 години. Той не е бил с наднормено тегло и не е имал предишни заболявания. Не е пушил и не е приемал алкохол или наркотици, отбелязва БТВ.

