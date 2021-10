Стрелба в гимназия в Тексас, има ранени

Най-малко четирима души са ранени при стрелба в гимназия в американския щат Тексас. Заподозреният, който е идентифициран, все още е на свобода.

От полицията го описват като "въоръжен и опасен".Нападението е станало в гимназия в град Арлингтън, съобщава БТВ.

Стрелецът е 18-годишен ученик. След нападението е напуснал училищния кампус с кола.Органите на реда разпространиха негова снимка с молба за всякаква информация, която може да доведе до залавянето му. Полицията смята, че стрелбата е станала по време на сбиване в клас.

"Това не е случаен акт на насилие", подчертаха разследващите.

