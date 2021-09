Космическият турист от полета на Space X Джаред Айзъкман е под карантина

Космическият турист от полета на "Спейс Екс" Джаред Айзъкман е под карантина заради болни от новия коронавирус в семейството му, предадоха БТА и Ройтерс.

"Върнах се на Земята с къща, пълна с COVID-19", заяви той от дома си в Истън, щата Пенсилвания пет дни след като се прибра от мисията "Инспирейшън4".

Милиардерът Айзъкман каза, че съпругата му, двете им дъщери и сватовете са се разболели от новия коронавирус след завръщането си от Флорида.



Семейството беше там в дните преди и след първия изцяло туристически полет до Космоса. Според Айзъкман роднините му са се заразили във Флорида, където е най-високата заболеваемост в САЩ от варианта Делта.

Джаред Айзъкман, който финансира пътешествието в орбитата на Земята с неоповестена сума, сподели, че това е поредна карантина за фамилията. "Всички бяхме под карантина, съпругата ми, децата и аз преди изстрелването, което е част от обичайните протоколи, а в орбита ограничението отпадна. Предполагам, че заради многото хора по време на изстрелването и завръщането, сега имаме малко COVID-19 в семейството", каза той.

Милиардерът, който е собственик на компания за електронна търговия, уточни, че никой от семейството му не боледува тежко, но симптомите на новия коронавирус са налични.



Цялата фамилия е ваксинирана преди пътуването към Кейп Канаверал, откъдето беше изстреляна капсулата "Дракон" на 16 септември. Освен Айзъкман на борда имаше още трима души.



Той разказва, че още преживява пътуването си до Космоса. Милиардерът споделя, че за него гледката от орбита на изгряващата Луна над Земята е най-впечатляващият момент от тридневната мисия.

