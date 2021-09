Джо Байдън заспа по време на среща в Белия дом

Държавният глава на САЩ Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в заспа по време на срещата с израелския премиер Нафтали Бенет.

Тя се проведе в Белия дом преди няколко дни, а целта ѝ беше съгласуване на възгледите за Иран.

Джо Байдън: САЩ няма да допуснат Иран да се сдобие с ядрено оръжие

Във видео, публикувано в социалните мрежи, се вижда как президентът Байдън си подремва, докато Бенет говори за бъдещите отношения между двете държави.

Did Joe Biden fall asleep during his meeting with Naftali Bennett?



This is what happens when they don’t call a lid by 11am. pic.twitter.com/3HCLibNv19