Принц Хари и Меган направиха дарение за пострадалите от земетресението в Хаити

Британският Принц Хари Принц Хенри Чарлс Албърт Дейвид Маунтбатън-Уиндзор, херцог на Съсекс (на английски Henry Charles Albert David), и съпругата му Меган Маркъл Меган, херцогиня на Съсекс (на английски: Meghan, Duchess of Sussex), родена Рейчъл Меган Маркъл (на английски: са направили дарение за неправителствената организация на майстора-готвач Хосе Андрес, която осигурява топла храна в болници и спасителни центрове в Хаити след опустошителното земетресение, съобщи електронното издание "Мейлонлайн".

Херцозите на Съсекс, които живеят в Калифорния, САЩ, са направили дарение за организацията "Уърлд сентрал китчън" на Андрес чрез своята Фондация Арчиуел, предава БТА.

Шеф Андрес е личен приятел на Принц Хари Принц Хенри Чарлс Албърт Дейвид Маунтбатън-Уиндзор, херцог на Съсекс (на английски Henry Charles Albert David), и Меган. Той гостува в първия епизод на подкаста им и подкрепи инициативата на Меган по повод 40-ия й рожден ден неотдавна "40x40". Херцогинята на Съсекс покани 40 свои приятели да отделят 40 минути от времето си, за да помогнат със съвети на жени, загубили работните си места по време на пандемията от COVID-19.

An update from @WCKitchen on the earthquake relief they and their partners—including Prince Harry and Duchess Meghan’s Archewell Foundation—are providing in Haiti. The country is still in urgent need of medical, food and sanitation assistance. https://t.co/Mva9Xvvx4V