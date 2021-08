Байдън потвърди, че ще изтегли американските военни от Афганистан до края на месеца

Президентът на САЩ Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в потвърди своя план да изтегли американските военни от Афганистан до края на този месец, предаде Ройтерс.

Той направи това, въпреки че бе призован вчера на извънредна виртуална среща на Г-7 от лидерите на други страни от групата и по-специално от Европейския съюз Съединените щати да поддържат безопасността на летището на Кабул, "докогато е необходимо".

"Колкото по-скоро приключим (евакуирането на хората), толкова по-добре", каза Байдън в телевизионно изявление, което направи в Белия дом след видеоконференцията. Той се аргументира, че "всеки ден на операции носи допълнителен риск за нашите войници".

Президентът на САЩ спомена по-конкретно за нарастваща заплаха от атака на джихадистката групировка "Ислямска държава" (ИД) срещу американските военни и цивилните, струпали се на летището на Кабул, за да бъдат евакуирани, предаде Франс прес.

ИД е "заклет враг на талибаните", отбеляза Байдън. Той каза, че групировката е взела на прицел летището на афганистанската столица и иска да нападне "американските и съюзническите сили, както и невинните цивилни".

Директорът на ЦРУ се е срещнал тайно с лидер на талибаните в Кабул

Запазването на координацията с талибаните остава от решаващо значение за спазването на крайния срок 31 август, подчерта президентът на САЩ, цитиран от Ройтерс. Той обаче определи обстановката като нестабилна и предупреди за "сериозен риск" от излизане на ситуацията извън контрол.

Вчера талибаните казаха, че искат чуждестранните евакуационни операции в Афганистан да приключат до 31 август.

В момент, когато хиляди хора остават блокирани в района на летището на Кабул, президентът на САЩ все пак е поискал от Пентагона и от Държавния департамент да подготвят резервни планове, "за да коригират графика (на изтеглянето), ако е необходимо", съобщи говорителката на Белия дом Джен Саки.

Байдън обяви, че Съединените щати са помогнали за евакуирането на 70 700 човека от Афганистан от 14 август - деня преди талибаните да влязат в Кабул.

Президентът демократ каза това на фона на критиките срещу неговата администрация заради начина, по който американските въоръжени сили се изтеглят от Афганистан.

The United States stands by the commitment we’ve made to evacuate people—and this includes vulnerable Afghans, such as women leaders and journalists. pic.twitter.com/kfjfyKmBcM