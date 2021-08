Американската актриса и носителка на "Еми" Кристина Апългейт е диагностицирана с множествена склероза и описва състоянието си като "труден път", предадоха БТА и Ройтерс.

"Преди няколко месеца бях диагностициран с множествена склероза. Странно пътешествие. Получих обаче огромна подкрепа от хора в същото състояние. Пътят беше труден, но както всички знаем продължава", пише 49-годишната Апългейт в Туитър.

"Както каза един от моите приятели с множествена склероза, ние се събуждаме и предприемаме указаното действие. Това и правя. Така че сега се нуждая от уединение, докато преминавам през това нещо", допълва актрисата.

Кристина Апългейт е удостоена с награда "Еми" като гост звезда в комедийна поредица за "Приятели" през 2003 г. През 2004 г. отново е номинирана в същата категория за същото шоу. Апългейт има номинации и за актриса в главна роля в комедийна поредица за "Коя е Саманта?" през 2008 и 2009 г.

През 2019 и 2020 г. Кристина Апългейт отново е номинирана за актриса в главна роля в комедиен сериал за "Мъртъв за мен".

Кристина Апългейт, прочула се с ролята си в хитовата ситуационна комедия "Женени с деца", беше диагностицирана с рак на гърдата през 2008 г. и претърпя двустранна мастектомия, припомня агенцията.

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it.