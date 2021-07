Байдън номинира Марк Гитенстийн за представител на САЩ в Европейския съюз

Американският президент Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в номинира вчера бившия посланик Марк Гитенстийн за представител на САЩ в Европейския съюз, предаде Франс прес.

През мандата на бившия президент Барак Обама Гитенстийн бе посланик на САЩ в Румъния, предаде БТА.

Ангела Меркел носи послание за стабилност при прощалното си посещение в САЩ

Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в, който, за разлика от предшественика си на президентския пост Доналд Тръмп, винаги е бил ривърженик на Европейския съюз, обеща да засили отношенията със съюзниците на Съединените щати.

Новината за номинацията на Гитенстийн бе оповестена на фона на опитите на американското правителство да заздрави връзките си с ЕС, отбелязва Франс прес. Гитенстийн е юрист по образование.

Biden intends to nominate longtime adviser Mark Gitenstein to serve as U.S. ambassador to the European Union https://t.co/ftHwyK90S6