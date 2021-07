Арестуваха приближен на Тръмп по подозрение в незаконно лобиране в полза на ОАЕ

Председателят на комисията по встъпването в длъжност през 2017 г. на президента Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския бе арестуван вчера по подозрение в заговор за оказване влияние върху външната политика на САЩ в полза на Обединените арабски емирства, предаде АП.

Том Барак, на 74 години от Санта Моника, Калифорния, е сред трима мъже, обвинени във федерален съд в Бруклин, Ню Йорк, в участие в заговор да действат като нерегистрирани чуждестранни агенти с цел да влияят на външната политика по време на предизборната кампания на Тръмп и след това, докато той е президент.

Tom Barrack, the former head of Trump's inaugural committee, has been charged with acting as agent of a foreign government and lying to investigators. https://t.co/JOx36P8zUF pic.twitter.com/jroDtm9H4U