Нова гореща вълна обхвана западните щати на САЩ

В Съединените щати може да бъдат регистрирани нови температурни рекорди, след като гореща вълна, втората от няколко седмици, обхвана редица западни региони от страната с 30 милиона жители, предаде Франс прес.

Днес живачният стълб се покачи в повечето щати с излаз към Тихия океан, също и в обширни зони от вътрешността на страната западно от Скалистите планини, а за утре се прогнозират още по-силни горещини.

САЩ се готвят за рекордни жеги

Според националната метеорологична служба Лас Вегас е изравнил абсолютния си рекорд с 47,2 градуса по Целзий в града, разположен насред пустинята в Невада, постигнат за пръв път през 1942 г. и повтарян още три пъти след 2005 г.

Синоптиците обявиха повишена опасност или отправиха предупреждение за горещини и суша към над 30 милиона души в Лас Вегас и други градове като Финикс и Сан Хосе, центъра на Силициевата долина недалеч от Сан Франциско.

Incredibly high temps in USA, all-time world record in Southwest this weekend - AccuWeather; massive marine animal die offs on oceans w/ mussels dying of heat - still I’m asking what’s going to make policy makers take action to address this devastation? https://t.co/QMr0dCscwC

Предишната гореща вълна, заляла в края на юни Запада на САЩ и Канада, също донесе рекордни температури и взе жертви, чийто точен брой още не се знае, но според оценки са загинали стотици хора.

Тазгодишният юни бе най-горещият досега в Северна Америка, сочат данни на службата за проследяване на климата към ЕС .

Горещата вълна в Северна Америка взе стотици жертви

До момента човешката дейност е предизвикала затопляне с около 1,1 градуса в световен мащаб, съответно и по-разрушителни бури, по-интензивни горещи вълни, суши и по-голям брой горски пожари.

An extreme #heatwave is affecting southwestern USA



On Friday, a #temperature of 54.4 C (130.0 F) was recorded in Death Valley, CA



The official highest air temperature ever recorded on earth is 56.7 C (134.1 F)



Further records are likely to be challenged in the coming days pic.twitter.com/4RIfXVvhBt