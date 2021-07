Товарен самолет се приводни край Хавай

Американски транспортен самолет "Боинг 737-200" извърши аварийно кацане в океана днес сутринта край брега на Хаваите, двамата пилоти бяха спасени, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Пилотите на самолета на авиокомпания "Трансеър" докладвали за проблем с двигател и направили опит да се върнат в Хонолулу. Машината не стигнала до летището "Калаелоа" и паднала във водата към 2,30 ч. след полунощ, съобщи Федералната въздухоплавателна администрация /ФВА/, предава БТА.

Бреговата охрана е спасила двамата членове на екипажа.

Според министерството на транспорта на САЩ катастрофата е станала на около три километра от летището. Предстои разследване на инцидента от ФВА и Националната комисия по безопасност на транспорта.

Самолетът е излетял от Хонолулу в 1,33 ч. местно време за летището "Кахулуи", но бързо е трябвало да се върне. Полетът му продължил 36 минути.

"Трансеър" е една от най-големите карго компании на Хаваите. Тя разполага с пет самолета "Боинг 737", които обслужват всички важни дестинации на Хавайския архипелаг.

Nothing official is out just yet, but looking at @flightradar24 leads me to believe this Transair 737-200 out of HNL is the aircraft in question. N810TA operating as #T4810. https://t.co/qigokVDzyI https://t.co/Lu4tNNsony pic.twitter.com/694NRweRaB