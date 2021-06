Цветнокожа психоложка скандализира: Белите хора са психопати! Мечтая си да ги застрелям

Цветнокожа психоложка от Ню Йорк предизвика масово възмущение в американското общество, след като стана ясно отношението ѝ към бялата раса от човечеството.

Още преди няколко седмици д-р Аруна Хиланани е гост-лектор в университета в Йейл, където споделя пред студентите, че всички бели хора са психопати. По думите ѝ всички представители от тази раса "не могат да спрат да лъжат и да крадат," тъй като така са настроени.

В петък вечерта пък Хиланани взе участие в предаване, в което бе интервюирана именно за агресивното си отношение към белите хора. В него тя отново потвърди казаната от нея теза в Йейл и подчерта, че никой не може да я убеди в противното.

Според част от присъстващите на лекцията в университета Хиланани дори стигнала дотам, да признае пред аудиторията, че често си мечтае как стреля и убива бели хора.

