Един загинал и ранени при катастрофа с малък самолет в Тексас

Един човек загина, а други пет бяха ранени при падането на малък самолет в понеделник на общинско летище в щата Тексас, предаде Асошиейтед прес.

Катастрофата е станала около 13,00 ч. местно време на летището на Мадисонвил, на 145 км северно от Хюстън.

Загинал е пилотът на самолета Аполо Диас от Канзас, щата Мисури.

Диас се опитвал да кацне, когато едномоторният Пайпър РА-32 ударил дървета и се разбил на около 300 ярда от пистата на общинското летище в Мадисонвил. Авиационните власти разследват инцидента.

