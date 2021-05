Бизнесмен подари на колежани по 1000 долара и им заяви: Дарете половината!

Американски бизнесмен и филантроп от щата Масачузетс даде много повече от мъдри съвети на завършващите местен колеж младежи по време на речта си пред абсолвентите вчера и раздаде на всеки от випуска по 1000 долара, предаде Асошиейтед прес.

Абсолвентите получили по два плика с по 500 долара, цитира БТА.

This is some commencement speaker! Robert Hale, CEO of Granite Telecommunications surprised graduates of @QuincyCollege by gifting each $1k. Half of the amount for the grad, the other half for the grad to gift to someone else. Congratulations Class of 2021! #wcvb pic.twitter.com/jmfBXgFhMz