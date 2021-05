Кметицата на Чикаго не иска повече да дава интервюта на бели журналисти

Кметът на Чикаго Лори Лайтфут не иска да дава повече интервюта на бели журналисти.

Лайтфут, която е цветнокожата и гей, е във втората половина на управлението си.

Getty Images/Guliver

Със статуса си в Twitter Лайтфут е на път да направи сериозен расистки скандал.

I ran to break up the status quo that was failing so many. That isn't just in City Hall.



It's a shame that in 2021, the City Hall press corps is overwhelmingly White in a city where more than half of the city identifies as Black, Latino, AAPI or Native American.