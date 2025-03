Петролен танкер се запали след сблъсък с товарен кораб в Северно море

Два кораба, включително петролен танкер, се сблъскаха в Северно море край бреговете на Обединеното кралство, което предизвика голяма спасителна операция и опасения за околната среда, съобщава Politico.

В изявление за BBC британската брегова охрана потвърди, че съобщенията за катастрофа са получени в 9:48 в понеделник сутринта. По тяхна информация петролният танкер гори.

"Бреговата охрана в момента координира спешната реакция на съобщенията за сблъсък между танкер и товарен кораб край бреговете на Източен Йоркшир", се казва в съобщението.

"Беше извикан спасителен хеликоптер на бреговата охрана от Хъмбърсайд, заедно със спасителни лодки, самолет на бреговата охрана на HM с фиксирани крила и близки плавателни съдове с възможност за гасене на пожари".

Британското крайбрежие на Йоркшир е дом на голям брой петролни терминали, обработващи пратки чуждестранен суров петрол, предназначен да бъде преработен в петрол и други горива.

През 1989 г. при сблъсък между два петролни танкера точно до брега на Хъл и двата кораба се запалиха и почти 100 000 метрични тона суров петрол бяха изложени на риск да бъдат изхвърлени на сушата, където щеше да причини хаос на морския живот. Силни течения обаче отмиха петното от сушата, припомня Фокус.

BREAKING: Cargo ship and oil tanker on fire after colliding off East Yorkshire, England pic.twitter.com/rQwMHmY1hI