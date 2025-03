© Getty Images

По време на преговорите с представители на САЩ в Саудитска Арабия, които се очаква да се проведат на 11 март, Украйна иска да продължи да изисква гаранции за сигурност от САЩ, но напредъкът по този въпрос изглежда "малко вероятен“, съобщи The Economist.



Вестникът пише, че по време на разговорите Украйна вероятно ще даде ясно да се разбере, че е неприемливо всяко мирно споразумение, което ограничава възможностите ѝ за превъоръжаване, принуждава я да признае юридически окупираните територии за руски или се намесва във вътрешната политика на Украйна, например чрез настояване за провеждане на избори. В същото време се очаква Киев да предложи прекратяване на огъня в небето и в морето. Според западен служител идеята е да се "върне топката в полето на Русия“, като се поставят искания, допълва Радио НВ.



Киев също така иска да подпише споразумение за добив на полезни изкопаеми със САЩ. Тези събития, надяват се западните служители, ще създадат усещането, че Украйна е готова да се ангажира с президента на САЩ Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския.



Ако Русия отхвърли рамковото мирно споразумение, прието от САЩ и Украйна, Тръмп ще трябва да се опита да окаже натиск върху президента Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През 1975 да приеме неговите условия. Но все още не е ясно какви условия ще предложи Америка в Саудитска Арабия, пише The Economist.



Според високопоставен източник, близък до Кремъл, Москва ще се опита да изиска от Украйна да запази неутралитет и да изключи чуждестранните миротворци. Вероятно Украйна дори няма да може да обмисли подобни условия - поне докато не започнат реални преговори. Кърт Волкър, който бе специален пратеник за Украйна в първата администрация на Тръмп, казва, че Русия ще изопачи всяко предложение за примирие.



"Те ще кажат: "Не можем да се съгласим с това, но ще направим нещо друго. Путин е достатъчно умен, за да каже просто "не“, заявява той.



Бившият украински дипломат заявява, че Америка и Русия взаимно копират тактиката си, като търсят нови отстъпки от Украйна преди началото на преговорите по същество, за да "се придвижат още по-далеч към украинските червени линии“.



Американската страна официално заявява, че целта на преговорите е да се създаде "рамка за мирно споразумение и първоначално прекратяване на огъня“. От украинска страна обаче има опасения, че срещата може да е шантаж, тактика на забавяне или опит на Тръмп да получи отстъпки, благоприятни за Русия, се посочва в статията.



Списанието подчертава също, че ръководителят на канцеларията на президента на Украйна Андрий Ермак, който ще води украинската делегация на преговорите, "не е популярен в екипа на Тръмп“, което е още един "проблем“.



The Economist смята, че провалът на преговорите в Саудитска Арабия може да предизвика още по-голям натиск от страна на САЩ върху Киев. Украински служител предупреждава, че ако подходът на САЩ продължи, той може да остави Украйна в " сивата зона“, след което САЩ "ще наложат на Киев каквото те и Русия решат“.



Преговорите между Украйна и САЩ ще се проведат в Джеда на 11 март, пише Фокус.

Полковник Дъглас Макгрегър: Условията на Русия в преговорите с Украйна са разумни и оправдани



На 8 март президентът на Украйна Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога разкри състава на делегацията, която ще замине за Саудитска Арабия за преговори със САЩ. Киев ще бъде представен от ръководителя на президентската канцелария Андрий Ермак, министъра на външните работи Андрий Сибига, министъра на отбраната Рустем Умеров и заместник-ръководителя на президентската канцелария Павло Палиса.



Според източници на Радио НВ в състава на американската делегация ще бъдат включени съветникът по националната сигурност на САЩ Майк Уолц, специалният представител на САЩ за Близкия изток Стивън Уиткоф и държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

На 10 март CNN съобщи, че след разговорите с Украйна делегацията на САЩ ще се срещне с представители на Руската федерация в Саудитска Арабия.

