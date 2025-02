Украинският външен министър е обсъдил с Кийт Келог постигането на „всеобхватен, справедлив и траен мир“

Министърът на външните работи на Украйна - Андрий Сибиха, написа в Х (бивш Twitter), че е обсъдил със специалния пратеник на САЩ за Украйна - Кийт Келог, пътищата, водещи към постигането на „всеобхватен, справедлив и траен мир“.

"Потвърдих решимостта на Украйна да постигне мир чрез устойчивост и непоколебимост, както и нашата визия за необходимите стъпки, които следва да бъдат предприети. По време на срещата подчертах, че сигурността на Украйна и тази на нашите трансатлантически партньори са неразривно свързани", посочва той в публикацията си в социалната мрежа.

Очаква се Келог да се срещне с президента Зеленски по-късно днес.

