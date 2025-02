Андрий Ермак към Кийт Келог: Русия постоянно манипулира информация, опитва се да настрои САЩ срещу Украйна

Специалният пратеник на САЩ за Украйна - Кийт Келог, се срещна с ръководителя на канцеларията на украинския президент Зеленски – Андрий Ермак, в Киев.

Според Ермак, е важно Келог да получи пълната информация за случващото се на фронта, както и за устойчивия и борбен дух на украинците.

В публикация в X след края на срещата, Ермак заявява, че Украйна „разчита на продължаващата подкрепа на Съединените щати". "Искаме отношенията ни да останат открити, основани на доверието и принципите на взаимния успех“, пише той.

Андрий Ермак е обяснил на Келог, че начинът, по който войната ще приключи е „от изключително значение“, както и че Русия постоянно манипулира информация, като по този начин се опитва да сее разделение и разпространява лъжи, чиято цел е да настрои САЩ срещу Украйна.

Путин каза, че Украйна не е изключена от преговорните процеси, заяви, че би се срещнал с Доналд Тръмп "с удоволствие"

По време на срещата Ермак отново е подчертал, че Украйна трябва да е страна по преговорите за край на войната.

Той добави, че Украйна „се стреми към стратегическо, дългосрочно и всеобхватно партньорство със Съединените щати.“

Президентът Зеленски е заявил, че би искал да покаже на Келог фронтовата линия по време на посещението му в страната, пише BBC.

Today, I was pleased to welcome the U.S. Special Representative for Ukraine and Russia, @generalkellogg, to Kyiv. This was his first meeting during his visit, and I appreciate that he came to Ukraine at this difficult time—we value this greatly. pic.twitter.com/Le2f6xkwq5