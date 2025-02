Два руски дрона са експлодирали на територията на Молдова

Молдовската президентка Мая Санду заяви, че два руски дрона са навлезли неправомерно във въздушното пространство на Молдова и са експлодирали на нейни територия, "излагайки на опасност живота на молдовски граждани", предаде Ройтерс.

"Русия не зачита никакви граници, атакува мирни жители, сее терор (...) Нас, мирните нации, ни оставете на мира", написа Санду в социалната платформа "Екс".

Външният министър на Молдова Михай Попшой каза, че неговото ведомство ще извика руския посланик във връзка с тези инциденти.

Министерството на отбраната на Румъния на свой ред съобщи днес, че два дрона вероятно са нарушили въздушното пространство на страната по време на руска атака тази нощ.

Руски нападения с безпилотни летателни апарати нанесоха щети на пристанищна инфраструктура в Южна Украйна.

Руски дрон вероятно е нарушил въздушното пространство на Румъния

През нощта Измаилски район беше подложен на масирана атака с дронове, написа председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението "Телеграм". По негова информация отломки на поразен дрон са повредили лека кола, в която е имало жена. Тя е настанена в болница.

Украинските военновъздушни сили обявиха днес, че през изминалата нощ противовъздушната им отбрана е унищожила 85 руски дрона, а 52 вражески безпилотни летателни апарата са изчезнали от радарите, пише БТА.

Two drones have crashed in southern Moldova, at least one of which has been identified as Russian. The Russian ambassador was urgently summoned to the country's Foreign Ministry. pic.twitter.com/vSNGnauMj7