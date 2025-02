Путин подари бели рози на руския патриарх Кирил

Руският президент Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През 1975 изненада патриарха на Руската православна църква Кирил с огромен букет бели рози.

Повододът е 16-ата годишнина от интронизацията му като глава на руската църква.

Путин и патриарх Кирил се срещнаха в събота в Кремъл, посочиха от президентската институция.

Vladimir Putin congratulated Patriarch of Moscow and All Rus' Kirill on the sixteenth anniversary of his enthronement pic.twitter.com/TrUK8YE5h8