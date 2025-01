Раздадоха оръжия на учениците в Русия, за да ги учат да стрелят

Руски училища са започнали да учат възпитаниците си как да боравят с огнестрелни оръжия, съобщиха световни агенции.

За учебната 2024/25 г. бе въведен новият образователен модул „Военно обучение. Фундаменти на военното знание“, който в същината си подготвя учениците за водене на война. Учениците от 8-и до 10-и клас пък ще бъдат изпращани на военни полигони, за да усъвършенстват уменията си в тази насока.

По информация на местната медия „Агентство“ руското образователно министерство обмисля да вдигне учебните часове на 11 000 за следващата учебна година, докато сега заниманията с оръжия са 1300 учебни часа.

На руските ученици им се обяснява как да стрелят, а един от инструкторите по стрелба е ветеранът от Съветските въздушнодесантни сили Сергей Чесалин. С тях също така бива провеждана и военна тренировка в двора на училищата.

Бившият зам.-вътрешен министър на Украйна Антон Герашченко използва повода, за да разпространи видео в платформата Х, на което се вижда как инструктори от руската армия учат подрастващите на основни тактики във воденето на стрелба.

"Learn how to kill Khokhols [Ukrainians]!"



This is how Russians teach children for the war against Ukraine.



"Ukrainians will not kill themselves – we must do it," they say.



Sick people. Sick Russian society. pic.twitter.com/ZWmw3QZGTJ