Руски подводници си спретнаха дуел в „езерото на НАТО”

Две руски подводници се изправиха една срещу друга в симулирана атака в Балтийско море, където НАТО провеждаше собствени военни учения в момент на повишено напрежение между Алианса и Москва.

Присъединяването на Финландия и Швеция към НАТО, предизвикано от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, означава, че водният басейн е заобиколен от членове на Алианса, което му спечели прозвището „езерото на НАТО”.

Сред тази група от членове на НАТО се намира руският ексклав Калининград, където е разположен Балтийският флот на Русия, което го прави фронтова линия при евентуален конфликт между Москва и алианса.

Държавната информационна агенция ТАСС съобщи на 25 юни, че дизелово-електрическите подводници „Новоросийск” и „Дмитров” са провели тренировъчен дуел. ТАСС посочва, че екипажът на „Новоросийск” „е извършил торпедна атака”, използвайки боеприпаси без бойна глава.

Подводниците също така са тренирали бойни маневри, като избягване на вражески атаки и откриване, проследяване и изстрелване на торпеда срещу вражески подводници. И двата кораба са подводници от клас „Кило”, от които Русия все още има 65 на въоръжение, съобщава The National Interest. Изданието допълва, че скоростта на подводницата от 20 възела е „малко бавна” и че за разлика от ядрените подводници, които могат да действат неограничено дълго, подводницата от клас „Кило” има обсег от около 13840 км.

Русия проведе в Арктика учения по отблъскване на чуждестранни кораби

Въпреки че корабите се считат за по-ниски от атомните подводници, „Новоросийск” е оборудван с усъвършенстван сонар и може да носи оръжия - включително крилати ракети „Калибър”, които могат да бъдат използвани срещу наземни и морски цели.

Why Russian submarines torpedoed each other in "NATO lake" https://t.co/qdOkriK4Ld pic.twitter.com/GD4f8jLwgY