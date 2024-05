Взривиха депутат на Путин

Колата на астраханския депутат Денис Харитонов била взривена по време на бойна мисия в Украйна, в нощта на 12 май, съобщават руските медии, цитирани от Телеграф.

Той е избегнал смъртта на косъм, след като колата му се взриви в Украйна при предполагаем опит за убийство.

Драматични кадри показват как колата е погълната от бушуващо огнено кълбо отстрани на магистрала, след като той е направил отчаяно бягство.

Руските комунисти определиха политик ветеран за кандидат за президент срещу Путин

Харитонов разказва, че грабнал личната си карта и избягал от автомобила миг преди да избухне в пламъци. Той твърди, че пожарът е опит за покушение срещу живота му, причинен от бомба, но че се е измъкнал тръгнал невредим. Смята се, че впечатляващото попадение е най-новият опит за убийство на Украйна срещу руски висши служители, пише изданието.

предполага се, че разбитото превозно средство е китайско производство, което пропутинският политик е използвал за военни задължения в близка бойна зона.

„Използвам собствен автомобил, за да изпълнявам задълженията си в зоната на специалната военна операция“, написа той в Telegram след инцидента.

Политикът е кандидатствал в Байкалския отряд на 7-а диверсионно-разузнавателна щурмова бригада „Свети Георги“.

Все още не е ясно дали ударът върху колата му е нанесен от друга кола бомба или от дрон.

