След встъпването си в длъжност: Путин се срещна с може би най-важната жена в живота си

Руският президент Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През 1975 е приел в офиса си преподавателката от началното му училище Вера Гуревич, съобщиха държавни медии.

Путин, който положи клетва като президент за нов шестгодишен мандат, е приел Гуревич в работния си кабинет след края на официалната церемония в една от залите на Кремъл.

Путин положи клетва като президент на Русия за пети път

Не е ясно какво са си казали двамата, но повечето руски издания и медии отбелязват, че Гуревич е изключително скъп до руския президент човек, благодарение на когото Путин е успял да оформи твърдия си характер.

В някои свои изказвания Путин неведнъж е изказвал благодарността си на учителката заради начина, по който го е възпитала и образовала. Признава, че когато има свободно време, двамата не пропускат да се чуят по телефона.

