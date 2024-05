Как е планирано покушението над Зеленски?

В Киев разпространиха и видео от разпита на един от заподозрените за осуетения атентат срещу Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога.

Вчера беше съобщено, че са арестувани двама агенти, вербувани от руските служби, заподозрени, че са планирали убийството на Зеленски и други членове на кабинета му, припомня БНТ. Задържаните са двама полковници от украинската държавна служба за охрана, за които се смята, че са били на подчинение на Москва.

"Запознах се с... от Службата за сигурност на Украйна. Свързах се с него и му възложих задача: да предава всякаква информация, във връзка с политическия елит - рокади на министри, гласувания на ключови закони. Всичко, което може да научи", каза един от заподозрените.

