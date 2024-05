В руската столица Москва днес беше открита изложба на западно военно оборудване, заловено от руските сили по време на боевете в Украйна, предаде Асошиейтед прес.

Изложбата, организирана от руското министерство на отбраната, представя над 30 единици тежка техника, произведена в Западна Европа, включително боен танк M1 "Ейбрамс" и бронирана бойна машина "Брадли", произведени в САЩ, танк "Леопард 2" и бронирана пехотна машина "Мардер" от Германия, както и бронирана машина AMX-10RC, произведена във Франция.

Изложбата, която ще остане отворена в продължение на един месец в мемориалния комплекс от Втората световна война в западната част на Москва, показва също така огнестрелни оръжия, военни документи и други документи.

Руските власти разкритикуваха доставките на западни оръжия и военно оборудване за Украйна, като ги определиха като доказателство за прякото участие на НАТО в конфликта, припомня АП.

В същото време руският президент Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През 1975 многократно е заявявал, че западните военни доставки за Киев няма да променят хода на конфликта и да попречат на Русия да постигне целите си.

Изложението се провежда в момент, когато руските сили завземат все повече земи в Източна Украйна, възползвайки се от забавянето на американската военна помощ, за да отблъснат недостатъчно въоръжените сили на Киев.

Говорителят на Путин Дмитрий Песков приветства изложбата в Москва като "брилянтна идея".

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова отбеляза, че чуждестранните дипломати, базирани в Москва, трябва да се възползват от възможността да посетят изложбата, за да видят как "Западът унищожава мира на планетата".

"Тази изложба ще бъде интересна за всички онези, които все още вярват в митичните "западни ценности" или не забелязват агресията, разгърната от НАТО срещу Русия и нашия народ", каза Захарова, информира АП, пише БТА.

