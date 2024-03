Русия атакува Киев с хиперзвукови ракети

Русия нападна тази сутрин украинската столица Киев с хиперзвукови ракети, заяви американският посланик в страната Бриджит Бринк в своя публикация в "Екс", предаде Ройтерс.

"Силни експлозии в Киев. През последните пет дни Русия изстреля стотици ракети и дронове срещу суверенна страна", каза Бринк. "Украйна се нуждае от нашата помощ сега. Няма нито миг за губене", добави американският посланик в Украйна.

Градските власти в украинската столица казаха, че отломки от ракети са паднали в централната част на Киев и са били нанесени щети на жилищна сграда. Репортер на Ройтерс съобщи, че колона от дим се издига над източната част на града.

Взривове събудиха Киев

Моменти преди експлозията украинските ВВС предупредиха в канала си в "Телеграм", че към града лети ракета.

"Експлозии в столицата. Спешно към убежищата!", написа в приложението "Телеграм" кметът на Киев Виталий Кличко.

През последните дни Русия рязко засили ракетните си удари срещу Украйна, отбелязва Ройтерс, цитирано от БТА.

