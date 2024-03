Стрелба и експлозия в концертна зала в Москва, има загинали и ранени

Масова стрелба е отркрита в концертна зала "Крокус Сити Хол" в Москва, съобщават руски медии.

По първоначална информация трима маскирани мъже са открили огън с автоматично оръжие. Станало е по време на концерт на група "Пикник".

Съобщава се за най-малко 14 загинали. Има много ранени. Много хора са били блокирани в залата. На кадри, публикувани от телеграм каналите, се вижда как хора бягат панически от сградата.

В залата е избухнал и пожар след експлозия. Омбудсманът на Русия определи нападението като терористичен акт.

