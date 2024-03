Снимка на предполагаемо мъртвия ръководител на „Вагнер“ Евгений Пригожин Евгений Пригожин е роден на 1 юни 1961 г. Той руски бизнесмен, ресторантьор, собственик на кетъринг, пътуващ във влак по линията Санкт Петербург – Москва от този месец, предизвика лавина от реакции и коментари в социалните мрежи.

Пригожин, за когото Кремъл потвърди, че е загинал в самолетна катастрофа през август м.г., продължава да буди интерес сред международната общност, тъй като според мнозина той все още е жив.

По тази причина не е изненада, че снимката на човека, който прилича до голяма степен на някогашния личен готвач на Путин, предизвика такава сензация в социалните медии.

Руски експерт: Пригожин не е мъртъв, беше предупреден още преди да се качи на самолета

Проверка на Нюзуик обаче установява „почти сигурно“, че въпросният човек не е Евгений Пригожин Евгений Пригожин е роден на 1 юни 1961 г. Той руски бизнесмен, ресторантьор, собственик на кетъринг, въпреки невероятната външна прилика.

Ушите на Пригожин са съвсем различни от човека на снимката. Лобовете на Пригожин бяха разполовени и леко повдигнати от околния хрущял на външното му ухо. Тази отличителна характеристика е видима в медийната фотография и новините за него. Антиспиралата на Пригожин, отнасяща се до повдигнатия, дебел ръб от хрущял, който седи във видимата част на ухото, също е с напълно различна форма, както може да се види на снимки, публикувани от руските държавни медии, написаха от редакцията на американското издание.

И не на последно място, от Нюзуик изказват сериозните си съмнения, че дори ако Пригожин е жив, е много малко вероятно да се придвижва из Русия, ползвайки обществен или междуградски транспорт.

