Жена изля зелена боя в урна за гласуване в Русия

Руски следователи съобщиха, че завеждат наказателно дело срещу жена, изсипала зелена боя в урна за гласуване, в опит да наруши хода на президентските избори в страната, предаде Ройтерс.

Днес започна гласуването в 11-те часови пояса на страната. Това е началото на тридневните избори, на които президентът Владимир Путин почти със сигурност ще получи още шест години начело на най-голямата ядрена сила в света.

Кадри от видеонаблюдението, публикувани от държавната информационна агенция РИА, показват как млада жена пуска бюлетината си за гласуване, след което спокойно излива зелена течност в прозрачната пластмасова урна.

People express their attitude towards the boring theatre with random actors called 'presidential elections' in Russia. A woman in Moscow poured paint/ink into the ballot box (they opened a criminal case against her). There are similar incidents elsewhere.pic.twitter.com/SVRlb3s4a0