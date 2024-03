Товарен самолет се разби в Ивановска област в Русия

Товарен самолет Ил-76 се разби в руската Ивановска област, съобщи онлайн изданието "Бриф", цитирано от Ройтерс.

В руските социални мрежи се появиха многобройни снимки и видеа с падащ самолет.

Министерството на отбраната на Русия потвърди катастрофата на военния самолет в района на Иваново. На борда е имало осем членове на екипажа и седем пътници - т.е. общо 15 души, гласи официалната информация. Телеграм каналът Baza твърди, че на борда е имало 12 души, а самолетът е наполовина разрушен. Според канала 112 има 12 жертви.

Появи се и видеоклип, на който се вижда как двигателят на самолета пада, докато машината е във въздуха.

На 12 март, около 13:00 ч. московско време, при излитане за редовен полет, военнотранспортен самолет Ил-76 се разби в района на Иваново. На борда му е имало осем членове на екипажа и седем пътници. Според доклада от мястото на инцидента причината за катастрофата е пожар в един от двигателите при излитането на самолета. Комисия на Главното командване на руските въздушно-космически сили отлетя на летището в Иваново, за да установи причините за самолетната катастрофа, заявиха от руското военно министерство, цитирани от ТАСС.

Междувременно се появиха и непотвърдени данни за свален Су-27 в Белгородска област.

