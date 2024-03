Гори петролен склад в руския град Орел, след украинска атака с дрон, съобщава БНТ.

Безпилотният апарат е ударил един от резервоарите на комплекса. Не се съобщава за пострадали.

Киев даде заявка, че ще продължава атаките си с дронове срещу Москва.

A 2nd oil refinery was also attacked overnight.

This time in the Oryol region.



When you start hitting the oligarchs pockets,then the pyramid scheme may not be quite so attractive anymore. pic.twitter.com/X7q4Ytvh6g