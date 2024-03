Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев - трети президент на Русия, роден на 14 септември 1965 г. в Ленинград, сега, който е изключително приближен на президента Владимир Путин, нарече американския държавен глава Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в „позор за Съединените щати“ и каза, че той няма право да се сравнява с Франклин Рузвелт, предаде Ройтерс.

В началото на речта си „За състоянието на Съюза“ Байдън направи отпратка към изявление пред Конгреса на Рузвелт през 1941 г., в която той казва, че САЩ са изправени пред безпрецедентна повратна точка в историята. Президентът демократ освен това обвини републиканския си съперник Доналд Тръмп в преклонение пред Русия и само две седмици след като нарече Владимир Путин „откачен кучи син“, каза, че има съобщение за руския президент за Украйна: „Ние няма да си тръгнем!“.

„Въпреки че Рузвелт беше немощен човек в инвалидна количка, той извади Америка от Депресията. Байдън, от друга страна, е луд човек с умствени увреждания, решил да завлече човечеството в ада“, написа в социалната мрежа Х Медведев, който е бивш президент на страната.

Байдън: НАТО е по-силна от всякога

Рузвелт, заедно със съюзниците си, включително СССР, се биеше за мир, докато Байдън активно и постоянно се опитва да започне Трета световна война. Рузвелт се е бил срещу фашистите, но Байдън се бори за тях. Той е позорът на Съединените щати, добави Медведев.

Медведев, който определяше себе си като либерален модернизатор, докато беше президент в периода 2008-2012 г., сега се представя като антизападен привърженик на Кремъл. Дипломатите казват, че неговите възгледи показват мисленето по висшите етажи на кремълския елит.

Войната в Украйна предизвика дълбока криза в отношенията на Русия със Запада, а Байдън разгневи руските власти с неговия коментар „откачен кучи син“. Путин с иронична усмивка каза, че тези думи на американския президент показват защо Кремъл го предпочита пред Тръмп за втори мандат. Байдън направи изказването си за Путин в твърдение за заплахите пред света, включително „този приятел Путин и другите", рискът от ядрен конфликт и съществуващите заплахи пред човечеството заради климатичните промени.

Путин описва САЩ като „разпадаща се империя“, която заедно със своите съюзници иска да разруши Русия и да открадне природните ѝ богатства.

In the State of the Union address, Biden compared himself with Franklin Delano Roosevelt. That’s a so-so comparison. Obviously, not in his favour.



First, even though Roosevelt was an infirm man in a wheelchair, he raised America from the Depression; Biden, on the other hand, is…