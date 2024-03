Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси разговаря днес с руския президент Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През за ситуацията със сигурността в окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала в Украйна, предаде ДПА.

В онлайн платформата "Екс" Гроси съобщи, че на среща в черноморския град Сочи двамата са обсъдили и "други глобални предизвикателства в областта на неразпространението" (на ядрено оръжие - бел. ред.).

Ръководителят на МААЕ отбеляза, че имал "важен обмен на мнения с президента на Руската федерация Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През в Сочи".

На Русия се гледа като на държава, която би могла да упражни дипломатическо влияние върху Иран и неговата разширяваща се ядрена програма. Според руската осведомителна агенция Интерфакс Путин е акцентирал върху намерението на Русия да си сътрудничи с МААЕ.

