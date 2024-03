© Getty Images/Guliver

Украински официални представители многократно изразиха опасения от вероятността това лято Русия да завладее значителни територии, ако Западът продължи да забавя военната си помощ, предупреди базираният в САЩ Институт за изследване на войната (Institute for the Study of War).

Агенция "Блумбърг" съобщи, че според вътрешни украински оценки руският напредък по фронтовата линия може да набере значителна скорост до лятото на 2024 г., ако партньорите на Украйна не увеличат доставките на артилерийски боеприпаси. Според източници на агенцията, близки до украинското правителство, Киев очаква руските сили да решат дали да запазят сегашния си фокус върху постепенен тактически напредък или да се подготвят за по-голям пробив в зависимост от резултатите от настоящите настъпления.

Президентът Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога заяви на 25 февруари, че руската армия се подготвя за нова офанзива, която ще започне в края на май или през лятото.

Днес командирът на оперативно-стратегическата групировка "Таврия" генерал Олександър Тарнавски написа в "Телеграм", че руските войски в Авдеевка засилват артилерийския си обстрел и увеличават числеността на щурмовите формирования, съобщи Укринформ.

Украинската армия заяви, че се е изтеглила от още две села край Авдеевка

"В направление Авдеевка противникът увеличава интензивността на артилерийския обстрел, има значително предимство в боеприпасите, увеличава броя на щурмовите групи – до батальонна тактическа група, и разполага нови резерви, като по този начин постига някои локални успехи. В същото време оперативната обстановка е динамична", посочи Тарнавски.

Той обаче допълни, че украинската армия продължава да провежда отбранителни операции, като на места е отвоювала някои позиции, отбелязва БТА.

