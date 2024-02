Почина Николай Рижков - бившият ръководител на правителството на СССР

На 94-годишна възраст почина бившият ръководител на правителството на СССР Николай Рижков. Новината съобщи на 28 февруари председателят на Съвета на федерацията на Русия Валентина Матвиенко.



Кой е Рижков?

Рижков е роден в Торецк, днешна Украйна (Донецка област) през 1929 г. В периода 1974-1989 г. е депутат във Върховния съвет на СССР - т.нар. парламент на страната. През 1985-1991 г. работи като председател на Съвета на министрите на СССР.

След като подава оставка и се пенсионира, Рижков продължава политическата си кариера, пише "Актуално".

През 1995-2003 г. е депутат в Държавната дума на Руската федерация, а след това, в продължение на 20 години, е сенатор в Съвета на федерацията от Белгородска област.

Правомощията на Рижков като сенатор са прекратени на 25 септември 2023 г.



