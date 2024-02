Пожар избухна в завод на руския производител на стомана НЛМК на годишнината от нахлуването в Украйна

Пожар избухна и беше потушен на територията на най-големия завод на руския производител на стомана НЛМК, съобщи областният губернатор, цитиран от Ройтерс.

По първоначални данни пламъците в предприятието са предизвикани от дрон, написа липецкият губернатор Игор Артамонов в социалната мрежа "Екс", без да споменава Украйна. Пожарът избухва на годишнината от руското нахлуване в съседната държава, отбелязва Ройтерс, цитирани от БТА.

Видеозапис, публикуван в социалните мрежи, показва взрив, а нощното небе над града е осветено от голямо зарево.

Заводът, който е основната производствена мощност на НЛМК, се намира на около 400 км от руско-украинската граница. Той е специализиран в направата на плоски стоманени изделия, като в него се произвежда 80% от стоманената продукция на НЛМК и 18% от руската стомана.

Няма жертви, заяви Артамонов.

НЛМК съобщи в социалните мрежи, че пожарът е избухнал в 1:40 ч. през нощта. Засега от компанията не са отговорили на запитване на Ройтерс за допълнителен коментар.

