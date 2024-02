Почина единственият син на шефа на "Роснефт"

Само на 35 години почина синът на изпълнителния директор на "Роснефт" Игор Сечин - Иван.

Починал е преди 15 дни, разбра се чак сега Иван Сечин е издъхнал на 5 февруари, но досега смъртта му не е била обявена публично, става ясно от вписването в регистъра на делата за наследство, пише Moscow Times.

Новината беше разкрита от Леонид Невзлин, един от бившите ръководители на петролната компания ЮКОС на Михаил Ходорковски, която беше ликвидирана и прехвърлена в "Роснефт" след началото на делото срещу собственика ѝ.

Той е видял записана смъртта на единствения син на ръководителя на руския държавен петролен гигант "Роснефт", предава "24 часа".

Според канала ВЧК-ОГПУ, приближен до Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ), Иван Сечин е починал от кръвен съсирек във вилно селище в Красногорск, докато е чакал лекарите.

Около 4 ч. сутринта на 5 февруари 35-годишният Иван започнал да се оплаква, че се задушава, след което загубил съзнание. Каналът цитира за това думите на съпругата на Иван Сечин.

Проблемът му бил свързан с бъбреците. Медиците не са могли да намерят правилния адрес в условията на снеговалеж, гласи информацията, и затова се забавили фатално - около 1:30-2 часа, след като мъжът вече е бил припаднал.

Ivan, son of Igor Sechin (head of Rosneft, oligarch, close to Putin), died on February 5th at the age of 35. This only became public knowledge now when the "probate case" was published.



It is reported that Sechin's son became ill but the ambulance couldn't find him for hours as… pic.twitter.com/FGoCWbvybO