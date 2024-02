"Те лъжат, играят за време и дори не го крият": Удължиха разследването на смъртта на Навални

Удължиха разследването на смъртта на Навални.

Руските следователи са казали на майката и адвокатите на Алексей Навални, че причината за смъртта му все още не е установена, съобщи в социалната мрежа Х говорителят на опозиционера Кира Ярмиш, цитирана от Ройтерс.

По думите ѝ следствените органи са заявили, че срокът на разследването ще бъде продължен.

"Не е известно колко време ще продължи. Причината за смъртта все още е "неустановена". Те лъжат, играят за време и дори не го крият", заяви говорителката на Навални Кира Ярмиш.

The Investigative Committee informed the mother and the lawyers that the investigation of the death of Navalny has been extended. They don’t say how long it will take. The cause of death is still "unknown.”



They lie, buy time for themselves and do not even hide it.