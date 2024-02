Зам.-командирът на 18-та руска армия е починал от раните си в окупирания Севастопол

Полковник Магомедали Магомеджанов, заместник-командир на 18-та руска армия, е починал от раните си в болница в окупирания град Севастопол, предаде Украинская правда.

Отбелязва се, че той е бил командир на 61-ва отделна Киркенеска червенознаменна морска бригада на Северния флот.

Руски генерал загина в Крим

Магомеджанов е родом от село в Дагестан.

