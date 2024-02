Говорителката на Алексей Навални потвърди смъртта му

Алексей Навални е мъртъв, потвърди днес неговата говорителка Кира Ярмиш, позовавайки се на официално съобщение, връчено на майката на Навални Людмила, предаде Ройтерс.



Навални, 47-годишен бивш адвокат, изпаднал в безсъзнание и починал в петък след разходка в арктическия затвор "Полярен вълк" в Харп, на около 1900 км североизточно от Москва, където излежаваше дълга присъда, съобщиха властите.

"Настояваме тялото на Алексей Навални Алексѐй Анато̀лиевич Нава̀лни (на руски: Алексей Анатольевич Навальный) да бъде предадено на семейството му незабавно", заяви Ярмиш в социалната мрежа "Екс". Тя отбелязва, че Навални е починал в 14:17 ч. местно време на 16 февруари според известието, дадено на майка му.

Майката на Навални пътува към руския затвор, където той почина



Тялото му е било откарано в Салехард, град в близост до затвора, от руски компетентни лица, които са извършвали "изследвания", каза Ярмиш.

