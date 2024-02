Алексей Навални e починал

Руската служба, която отговаря за затворите, съобщи, че критикът и противник на Владимир Путин Алексей Навални Алексѐй Анато̀лиевич Нава̀лни (на руски: Алексей Анатольевич Навальный) е починал.

47-годишният Навални излежаваше 19-годишна присъда за "екстремизъм" в отдалечена арктическа наказателна колония при много тежки условия.

По информация на "Ройтерс" от затвора в Ямало-Ненецки автономен окръг, Навални се е "почувствал зле" след разходка по-рано днес и "почти веднага е загубил съзнание". На място е бил извикан медицински екип, който само е установил смъртта му.

По данни става въпрос за тромб в главата.

Навални призова за протести по време на руските президентски избори

"Всички необходими реанимационни мерки бяха проведени, но не дадоха положителен резултат. Лекарите от спешна помощ констатираха смъртта на осъдения. Причините за смъртта се установяват", съобщи Федералната служба за изпълнение на наказанията.

Алексей Навални Алексѐй Анато̀лиевич Нава̀лни (на руски: Алексей Анатольевич Навальный) беше арестуван през януари 2021 г. при завръщането си в Русия от Германия, където се лекуваше след опит за отравяне. Според дисидента опитът за покушение срещу него е бил организиран от руските специални служби.

През февруари 2021 г. съдът отложи предишната присъда на Навални за лишаване от свобода за предполагаеми финансови измами. През март 2022 г. опозиционерът получава друга присъда - девет години в строго охранявана наказателна колония по обвинения в присвояване и неуважение към съда. Два месеца по-късно срещу Навални са повдигнати нови обвинения, включително за "създаване на екстремистка организация", а през октомври 2022 г. списъкът с обвинения е разширен и включва "насърчаване на тероризма" и "реабилитиране на нацизма".

През август 2023 г. московски съд призна Навални за виновен в предполагаемата "екстремистка дейност" и го осъди на общо 19 години затвор.

Russian opposition politician Aleksei Navalny was found dead, according to Russian media reports citing the federal penitentiary service. pic.twitter.com/k5fadvPjSF