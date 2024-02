Путин: Кого предпочитам за президент между Байдън и Тръмп? Със сигурност Байдън

Президентът на Русия Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През заяви в интервю за държавната телевизия, че предпочита Джо Байдън да е държавен глава на САЩ, отколкото Доналд Тръмп.

На въпрос на водещия Павел Зарубин кого измежду Байдън и Тръмп предпочита, без колебание Путин посочи Байдън, тъй като той е по-опитен и предвидим.

Байдън е много по-опитен и предвидим, той е политик от старата школа. Но сме готови да работим с този, който избере американският народ, поясни стопанинът на Кремъл.

Путин все пак отбеляза, че „актуалната позиция“ на Вашинготн е „крайно деструктивна и погрешна“. Той допълни още, че при последната си среща с Байдън не е забелязал проблеми със здравословното му състояние, които да му пречат да изпълнява служебните си ангажименти като президент, каквито критики се чуват в САЩ.

Относно слуховете, че Русия ще се намеси в изборите за президент отвъд океана, Путин лаконично отговори, че подобно намерение би било „нередно“.

