Украинският президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога отстрани от поста главнокомандващия украинските въоръжени сили генерал Валерий Залужни и е назначил на негово място командващия сухопътните сили Олександър Сирски, предаде БТА, позовавайки се на Ройтерс и Укринформ.

В официално изявление Зеленски съобщи, че се е срещнал със Залужни лично. „Обсъдихме нужното на Въоръжените сили на Украйна обновяване“, заяви той, допълвайки, че е помолил генерала да „остане в екипа“ му.

Самият Залужни заяви, че е имал „важен и сериозен разговор“ със Зеленски и е взето решение за смяна на тактиката и стратегията на бойното поле.

